Muere joven al ser atropellado por un motociclista en Apatzingán, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Noviembre de 2025 a las 08:30:08
Apatzingán, Michoacán, 5 de noviembre del 2025.- Víctima de las lesiones que sufrió tras ser atropellado por una motocicleta, un joven perdió la vida, hechos registrados en la colonia Lomas de Palmira en el municipio de Apatzingán, Michoacán.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la avenida 16 de Septiembre de la referida colonia habían atropellado a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes al arribar confirmaron la muerte de una persona.

Con base en lo anterior al sitio acudieron elementos de la FGE quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de quien fue identificado como Oliver “N”, de 23 años, cuyos restos fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

Es de mencionar que el motociclista responsable del atropellamiento se dio a la fuga del lugar.

