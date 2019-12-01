Revés a Trump en Nueva York; el socialista Mamdani será alcalde de la Gran Manzana

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Noviembre de 2025 a las 07:59:51
Nueva York, Estados Unidos, a 5 de noviembre 2025.- El demócrata de tendencias socialistas, Zohran Mamdani, ganó las elecciones a la Alcaldía de Nueva York con más del 50% de los votos, según las proyecciones recogidas por AP, CNN y NBC News.

El político liberal de 34 años, se convertirá en el alcalde más joven de Nueva York desde 1892, y el primero en ser musulmán, tras imponerse al independiente Andrew Cuomo y al republicano Curtis Sliwa, según el resultado provisional con el 80 % escrutado.

El ex representante estatal venció en las primarias demócratas a Cuomo, quien contó con el apoyo del presidente de Estados Unidos y del hombre más rico del mundo, Elon Musk.

Durante su campaña. Mamdani prometió autobuses y cuidado infantil gratis, viviendas asequibles y una red de tiendas administradas por la ciudad con precios bajos para afrontar el alto coste de la vida en la Gran Manzana.

Previo a los comicios, el mandatario estadounidense tildó al demócrata de “comunista” y de ser “un odiador de judíos”, por su postura en la guerra entre Israel y Gaza.

En ese sentido, el jefe de Estado amenazó con cortar fondos a la ciudad si Mamdani salía elegido, al asegurar que solo asignaría “lo mínimo indispensable” a su “amado primer hogar” porque “como comunista, esta ciudad, otrora grandiosa, tiene CERO posibilidades de éxito o supervivencia”.

Noventa Grados
