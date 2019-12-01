Decomisan 50 máquinas tragamonedas en Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Noviembre de 2025 a las 08:46:36

Morelia, Michoacán, 5 de noviembre del 2025.- Como resultado de acciones interinstitucionales establecida entre la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) fueron decomisadas 50 máquinas tragamonedas en Morelia.

Sobre el particular se informó que en cumplimiento a cinco inspecciones a distintos inmuebles de la ciudad, los agentes de la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE) de la Guardia Civil llevaron a cabo los mencionados aseguramientos, los cuales forman parte de las acciones dentro de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.

Con estos resultados, la SSP ha logrado asegurar 2 mil 992 máquinas tragamonedas en lo que va de esta administración, y suma esfuerzos para garantizar el orden público.

Si usted o alguien cercano es víctima de algún ilícito puede solicitar ayuda al 911 emergencias o reportarlo al 089 denuncia anónima, disponibles las 24 horas del día.