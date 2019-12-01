Muere individuo tras ser baleado en Jacona, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Octubre de 2026 a las 09:20:34

Jacona, Michoacán, a 3 de octubre 2026.- Un hombre murió a bordo de una ambulancia debido a las lesiones que sufrió al ser atacado con disparos de arma de fuego, la víctima esta en calidad de desconocido.

Fue a las 20:10 horas del viernes, cuando operadores del C5 SITEC recibieron un reporte ciudadano sobre una persona tirada en la calle Martínez de Navarrete a la altura del Rancho El Pantano.

Autoridades policíacas se movilizaron al también conocido camino a Agrana donde encontraron al masculino tirado con varias lesiones de bala, por lo delimitaron el paso.

Paramédicos de Protección Civil Municipal llegaron y auxiliaron al masculino mismo que a un con signos vitales fue subido a una ambulancia para ser trasladado a un nosocomio pero esta ya se encontraba sin vida, el occiso esta en calidad de desconocido.

Peritos de la Unidad de Servicios Periciales y Agentes Ministeriales procesaron la escena del crimen donde encontraron varios casquillos percutidos calibre 9mm, después trasladaron el cuerpo a la morgue del Semefo local para los estudios correspondientes y sea identificado.