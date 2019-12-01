Asegura FGR tener "pruebas contundentes" contra Ernesto "N"

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Octubre de 2026 a las 07:49:08

Ciudad de México, a 3 de octubre 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR), aseguró que cuenta con “pruebas contundentes” contra Ernesto “N”, en el caso que lo vincula con una red de contrabando de hidrocarburos.

Según la autoridad, la investigación de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) incluye dictámenes periciales, entrevistas, diligencias y análisis de información, entre otros elementos de prueba.

Además, la dependencia federal sostiene que el ex gobernador de Baja California, en su calidad de accionista y secretario del Consejo de Administración de Ingemar, habría participado en la conducción, representación legal y toma de decisiones estratégicas de la sociedad.

La FGR menciona que, esa empresa está relacionada con servicios portuarios, dragados y operación de puertos, pero habría presentado movimientos financieros que, a consideración de la Fiscalía, no corresponderían con su perfil fiscal, al registrar operaciones millonarias en cuentas nacionales.

De igual forma, señaló que durante entrevistas, Ernesto Ruffo Appel habría reconocido ser propietario de 49 por ciento de las acciones de la empresa y tener conocimiento, al menos desde 2024, de que camiones y ferrotanques con capacidades de entre 30 mil y 112 mil litros eran declarados en pedimentos de importación por un volumen de 10 mil litros.