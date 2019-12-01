Ultiman a un hombre en la San Martín de Camargo, en Celaya, Guanajuato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Octubre de 2026 a las 10:22:58

Celaya, Guanajuato, a 3 de octubre 2026.- Los tres órdenes de gobiernos se concentraron en la colonia San Martín de Camargo, de Celaya, Guanajuato tras el asesinato de un masculino en la vía pública.

Poco antes de las 7 de la mañana del sábado, se recibió el reporte al sistema de emergencias 911 sobre detonaciones de arma de fuego en la calle Álvaro Obregón casi esquina con Emiliano Zapata.

En el sitio afuera de una vivienda localizaron a un hombre con lesiones producidas por arma de fuego en la cabeza, quien al ser valorado por socorristas confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Versiones extraoficiales indican que en el lugar se escucharon dos disparos y posteriormente cuatro más.

Momentos después se escuchó el motor de una motocicleta alejarse rápidamente.

En el lugar se colocó el cerco perimetral con cinta amarilla, dando aviso a la Fiscalía del Estado, quienes en coordinación con agentes de investigación criminal y peritos procesaron la escena llevaron a cabo las diligencias correspondientes.

Una vez que concluyeron el peritaje, el cuerpo de la víctima de la que se desconoce identidad fue llevado a las instalaciones del SEMEFO donde le practicarán la necropsia que marca la ley.