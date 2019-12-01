Atacan a tiros a un individuo en Zamora, Michoacán

Atacan a tiros a un individuo en Zamora, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Octubre de 2026 a las 10:25:17
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Zamora, Michoacán, a 3 de octubre 2026.- Un empleado de Megacable resultó con una lesión en la cabeza al ser agredido a balazos cuando viajaba en su automóvil, los presuntos agresores lograron darse a la fuga en una motocicleta.

Lo anterior se registró minutos antes de las 20 horas de este viernes en la Avenida Juárez casi esquina con la calle Galeana, en la colonia Centro.

Elementos de la Policía Municipal, Guardia Civil y Guardia Nacional resguardaron la zona, mientras paramédicos de Roa auxiliaron al lesionado.

Tratándose del joven Daniel L., C., de 30 años de edad, vecino del Fraccionamiento Acanto I, el cual fue canalizado a un nosocomio para recibir atención médica.

En el lugar quedo el vehículo Nissan Tsuru color blanco, con placas de Michoacán, con varios impactos de bala en lo cristales, así  como varios casquillos percutidos por lo que llego personal de la Fiscalía General del Estado para realizar las actuaciones correspondientes e iniciar la carpeta de investigación.

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