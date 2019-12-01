Muere hombre tras ser arrollado en la autopista Siglo XXI a la altura de Pátzcuaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Agosto de 2025 a las 13:48:06

Pátzcuaro, Michoacán, 20 de agosto del 2025.- Prácticamente destrozado terminó el cuerpo de una persona que fue arrollada en la autopista Morelia-Lázaro Cárdenas (Siglo XXI), en el municipio de Pátzcuaro, Michoacán.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la referida rúa en el tramo Pátzcuaro-Uruapan, a la altura del kilómetro 54, habían arrollado a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Guardia Nacional quienes al arribar encontraron el cuerpo de una persona, prácticamente destrozado, situación por la que solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el lugar personal de la FGE quienes dieron fe del levantamiento de los restos de quien fue identificado como Ramiro Z., de 33 años, vecino de la comunidad de el Tafetán, municipio de Tzitzio.