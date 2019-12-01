Muere hombre por fuerte contusión en bar de Morelia, Michoacán; aseguran que se cayó de un banco 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Febrero de 2026 a las 00:18:05
Morelia, Mich., a 9 de febrero de 2026.— Un hombre perdió la vida la noche de este domingo, luego de presuntamente sufrir una caída accidental al interior del bar “Ohana”, ubicado sobre el bulevar García de León, en la colonia Nueva Chapultepec.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió mientras la víctima se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas en el establecimiento. En un momento determinado, el masculino perdió el equilibrio mientras estaba sentado en un banco, lo que provocó que cayera hacia atrás y se golpeara fuertemente la cabeza contra el suelo.

Empleados del lugar solicitaron de inmediato el apoyo de los servicios de emergencia, por lo que al sitio acudieron elementos de la Policía de Morelia y paramédicos. Sin embargo, tras revisar al hombre, los socorristas confirmaron que ya no presentaba signos vitales, presuntamente a consecuencia del impacto en la cabeza.

Posteriormente, peritos de la Fiscalía General del Estado arribó al bar para realizar las diligencias correspondientes e iniciar la carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento. Hasta el momento, la víctima permanece en calidad de no identificada.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde permanecerá en espera de que sea reconocido y reclamado por sus familiares conforme a los procedimientos legales.

