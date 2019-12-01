Localizan cuerpo sin vida en barranco de la carretera Uruapan – El Sabino, Michoacán

Uruapan, Mich., a 9 de febrero de 2026.– El cuerpo sin vida de una persona, presuntamente del sexo masculino, fue localizado el domingo en el fondo de un barranco ubicado a un costado de la carretera Uruapan – El Sabino, a la altura de la localidad de Mata de Plátano, lo que generó una intensa movilización de cuerpos de auxilio y corporaciones de seguridad.

El hallazgo se reportó durante la tarde, luego de que a través del número de emergencias se alertara sobre la presencia de una persona tirada en el fondo del barranco. Ante el aviso, se desplegó un operativo conjunto en el que participaron paramédicos, elementos del Cuerpo de Bomberos de Protección Civil Municipal, personal de Rescate y Salvamento, integrantes de Pro Rescue, así como policías municipales y elementos de la Guardia Civil.

Debido a la complejidad del terreno, los rescatistas descendieron varios metros mediante maniobras de rapel, confirmando en el sitio que la persona ya no contaba con signos vitales. Posteriormente, realizaron las labores para asegurar el cuerpo y lograr su extracción hasta la cinta asfáltica.

Una vez en la carretera, personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán tomó conocimiento de los hechos y efectuó el levantamiento del cadáver, el cual fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.

Hasta la publicación de esta nota, no se ha informado si el cuerpo presentaba lesiones visibles o indicios que permitan establecer de manera preliminar las causas del fallecimiento, por lo que será la autoridad ministerial la encargada de esclarecer lo ocurrido.