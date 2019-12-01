Confirman la identidad de un segundo minero, cuyo cuerpo fue localizado en una fosa clandestina en Sinaloa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Febrero de 2026 a las 21:25:44

La Concordia, Sinaloa, a 8 de febrero de 2026.- Un segundo trabajador minero que había sido reportado como desaparecido fue localizado en la fosa clandestina descubierta en la comunidad de El Verde, ubicada en la zona serrana del municipio de Concordia, al sur de Sinaloa.

La persona identificada es José Manuel Castañeda Hernández, de 43 años, originario de Taxco, Guerrero. De acuerdo con familiares y amigos, las autoridades les informaron sobre su localización; sin embargo, hasta ahora la Fiscalía General de la República (FGR) no ha emitido un comunicado oficial al respecto.

Con este hallazgo, suman dos los mineros encontrados en dicha fosa, aunque no se ha confirmado si en el lugar podrían localizarse más víctimas.

Mientras tanto, ocho trabajadores continúan en calidad de desaparecidos. Todos ellos habrían sido privados de la libertad el pasado 23 de enero en un campamento perteneciente a la empresa canadiense Vizsla Silver.

Las labores de búsqueda iniciaron el 1 de febrero y, como resultado del operativo, se ha informado sobre el aseguramiento de campamentos presuntamente utilizados por el crimen organizado, así como la detención de al menos cuatro personas —tres hombres y una mujer— que estarían vinculadas con estos hechos.