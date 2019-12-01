Motociclista hiere de gravedad a joven en ataque armado en la colonia Tierra y Libertad, en Morelia, Michoacán 

Morelia, Mich., a 8 de febrero de 2026.— Un joven resultó gravemente lesionado luego de ser atacado a balazos por un sujeto que se desplazaba a bordo de una motocicleta, en hechos ocurridos la noche de este sábado en la colonia Tierra y Libertad.

De acuerdo con los primeros reportes, la agresión se registró sobre la calle José del Río, casi en la esquina con Basilio Pérez, cuando la víctima se encontraba al exterior de una tienda de abarrotes ubicada en el número 98. En ese momento, un individuo armado pasó por el lugar y, sin mediar palabra, abrió fuego en su contra, realizando al menos seis detonaciones antes de huir con rumbo desconocido.

El joven recibió múltiples impactos de arma de fuego y quedó tendido en el sitio con heridas de gravedad. Vecinos solicitaron apoyo de los servicios de emergencia, por lo que paramédicos acudieron al lugar y brindaron los primeros auxilios, para posteriormente trasladarlo a un hospital, donde permanece bajo atención médica. Hasta el momento, el lesionado no ha sido identificado.

Elementos de seguridad acordonaron la zona, ya que sobre la vía pública fueron localizados varios casquillos percutidos, los cuales quedaron como indicios del ataque. Personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán se hizo cargo de las diligencias correspondientes y abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y determinar el móvil del atentado.