Muere hombre atropellado en carriles centrales de Paseo de la República en Querétaro

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 25 de Agosto de 2025 a las 08:40:08

Querétaro, Querétaro, 25 de agosto del 2025.- Un hombre de aproximadamente 40 años de edad, perdió la vida, luego de ser atropellado en carriles centrales de Paseo de la República, en la ciudad de Querétaro.

Fue sobre el kilómetro 19+800 a la altura del puente peatonal de Las Rosas, en la delegación de Santa Rosa Jáuregui, en donde perdió la vida, luego de intentar ganarle el paso a los vehículos.

Luego de ser atropellado, se dio parte a los servicios de emergencias, por lo que rápidamente acudieron al lugar, paramédicos del CRUM, quienes al arribar confirmaron que ya no tenía signos vitales.

La zona fue acordonada por elementos de la Guardia Nacional y esperaron el arribo de periciales para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.