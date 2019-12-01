Muere en un hospital motociclista que sufrió accidente en Zamora, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Diciembre de 2025 a las 09:27:55

Zamora, Michoacán, a 16 de diciembre 2025.- Mientras recibía atención médica en un hospital, Un motociclista perdió la vida luego de chocar por alcance contra un camión de carga, cuyo conductor permaneció en el lugar.

El aparataso accidente se registró en la carretera Zamora-Tangancícuaro a unos metros del crucero de "Lala".

Al sitio llegaron paramédicos de Rescate quienes auxiliaron a Álvaro Eduardo A., L., de 34 años de edad, vecino de la zona Centro de Jacona, el cual fue canalizado de urgencia a un nosocomio privado en donde perdió la vida.

Elementos de Tránsito Municipal resguardaron el lugar y apoyaron con la vialidad para evitar otro percance, mientras los agentes de Seguridad Vial realizaron los peritajes.

Las unidades participantes en el hecho son, una motocicleta MB 250R, color negro, con placa de circulación 91PNV6 de Michoacán y un camión Kenworth color blanco, con matrícula 04-BE-1F del servicio público, propiedad de la empresa "Castores".