Muere en un hospital individuo baleado el Jueves en Uruapan, Michoacán; la mujer sigue internada

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Octubre de 2025 a las 11:47:51
Uruapan, Michoacán, a 24 de octubre 2025.- Marlon Alejandro P., quien resultó herido al ser atacado a balazos el jueves en la colonia Ferrocarrilera de la ciudad de Uruapan, Michoacán, perdió la vida en el hospital en que era atendido, la mujer que también resultó lesionada, sigue internada.

Cómo se diera a conocer en este medio de comunicación, el pasado jueves una pareja fue atacada a balazos en la referida colonia.

Como resultado del hecho criminal, las dos personas resultaron heridas y fueron trasladadas a un nosocomio.

Lamentablemente mientras recibía atención médica, Marlon Alejandro P., perdió la vida, la fémina sigue recibiendo atención médica.

