Muere en el HGR IMSS Charo, motociclista accidentado en Morelia, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Febrero de 2026 a las 13:43:50

Morelia, Michoacán, a 13 de febrero 2026.- Mientras recibía atención médica en el Hospital General Regional (HGR) 1 del IMSS en Charo, murió Rubén G., de 45 años quién sufrió un accidente de moto en la venida Madero Poniente de esta ciudad.

Como se diera a conocer en este medio de comunicación este viernes grave), resultó un motociclista el cual chocó contra un vehículo en la avenida Madero Poniente en las inmediaciones de la colonia Unión Popular Solidaria de esta ciudad.

Lamentablemente mientras recibía atención médica en el IMSS de Charo Rubén G., perdió la vida.

Hechos que son investigados por las autoridades correspondientes.