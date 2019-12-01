Muere en el HGR IMSS Charo, motociclista accidentado en Morelia, Michoacán 

Muere en el HGR IMSS Charo, motociclista accidentado en Morelia, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Febrero de 2026 a las 13:43:50
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 13 de febrero 2026.- Mientras recibía atención médica en el Hospital General Regional (HGR) 1 del IMSS en Charo, murió Rubén G., de 45 años quién sufrió un accidente de moto en la venida Madero Poniente de esta ciudad.

Como se diera a conocer en este medio de comunicación este viernes grave), resultó un motociclista el cual chocó contra un vehículo en la avenida Madero Poniente en las inmediaciones de la colonia Unión Popular Solidaria de esta ciudad.

Lamentablemente mientras recibía atención médica en el IMSS de Charo Rubén G., perdió la vida.

Hechos que son investigados por las autoridades correspondientes.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Las invisibles: 166 mujeres asesinadas en 2025 en Michoacán; Zamora y Morelia, sus principales tumbas
Fortalece Querétaro la profesionalización policial
Menor de edad mata a su papá y su hermano en Toluca
Muere en el HGR IMSS Charo, motociclista accidentado en Morelia, Michoacán 
Más información de la categoria
Las invisibles: 166 mujeres asesinadas en 2025 en Michoacán; Zamora y Morelia, sus principales tumbas
Enfrentamiento armado en Contepec, Michoacán: Dos civiles abatidos, tres policías heridos de gravedad y una patrulla incendiada
Emboscada mortal a policías en Contepec, Michoacán: reportan agentes caídos y patrullas calcinadas tras ataque armado
Extorsión, posible causa del asesinato de mineros en Concordia, Sinaloa
Comentarios