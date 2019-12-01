Menor de edad mata a su papá y su hermano en Toluca

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Febrero de 2026 a las 13:44:26

Toluca, Estado de México, a 13 de febrero 2026.- Un adolescente fue detenido por autoridades municipales por el doble homicidio de su padre y su hermano en Toluca, Estado de México.

De acuerdo con los primeros reportes, el crimen se perpetró alrededor de las 9:00 horas del 13 de febrero en un domicilio de la delegación Cacalomacan, perteneciente a la capital mexiquense.

Oficiales de policía capturaron a un joven de 15 años de edad, quien reportó que disparó en contra de dos personas.

Al llegar al domicilio, los agentes confirmaron la muerte de dos hombres, de 50 y 29 años.

El adolescente confesó el crimen a los uniformados, por lo que fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente, la cual determinará su situación jurídica.

En tanto, peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) procedieron con el levantamiento de los cuerpos e indicios para la investigación correspondiente.