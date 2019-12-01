Fortalece Querétaro la profesionalización policial

Querétaro, Querétaro, 13 de febrero del 2026.- En Querétaro, acompañamos la labor de nuestros policías con los más altos estándares de profesionalización, infraestructura, tecnología y capacitación, resaltó el gobernador, Mauricio Kuri González, al encabezar la entrega de constancias a elementos policiales que concluyeron la capacitación internacional "Detención de Fugitivos" impartida por el Servicio de U.S. Marshals y la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y de Aplicación de la Ley del Departamento de Estado (INL).

Desde la sede de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el mandatario estatal afirmó que en materia de seguridad no hay tareas concluidas y que, conscientes de ello, en Querétaro se trabaja con acciones coordinadas y permanentes, con la mirada puesta en el fortalecimiento institucional. Destacó que esto ha permitido que la entidad se mantenga como un destino de inversiones, con más de 20 mil millones de dólares captados tan solo en los últimos cinco años, además de registrar los mejores índices en distintos rubros de competitividad.

“Ha sido gracias a la inversión que han metido muchos gobiernos, al apoyo que hemos tenido por tener una policía responsable, una policía que trabaja, una policía honesta, y una policía que da, y que literalmente pone en riesgo su vida para que los demás vivamos con tranquilidad y con seguridad”, apuntó.

Reconoció a cada participante de la Interpol, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Policía Estatal de Querétaro, por concluir este programa intensivo que potenciará sus tareas estratégicas. Gracias a su compromiso, dijo, el estado hoy tiene una fuerza policial profesional, confiable y más preparada para proteger a las familias queretanas.

Instó a seguir considerando a Querétaro como uno de sus aliados más firmes, y refrendó que en el estado la cooperación, tanto nacional como internacional, continuará siendo un elemento fundamental para fortalecer la seguridad y combatir el delito de manera coordinada y permanente.

“Lo único que les puedo decir es muchas gracias a los que dieron la capacitación, muchas felicidades a los que la recibieron, y a los que son queretanos, decirles que tienen una gran responsabilidad con los ciudadanos, las herramientas las tienen, y hay que salir a la calle y siempre defender Querétaro.”, manifestó.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Iován Elías Pérez Hernández, detalló que a lo largo de este programa de capacitación las y los compañeros que forman parte de la dependencia estatal fortalecieron sus capacidades tácticas y estratégicas en operaciones, estructuras, control operativo, técnicas de arresto, manejo de crisis de alto riesgo, medicina táctica, uso de equipo de primeros auxilios, operaciones vehiculares, manejo de armamento y ejercicios especializados en campos de tiro.

“POES fue la única corporación estatal del país que recibe esta capacitación junto a las autoridades federales. Este logro no es producto de la casualidad; es resultado de un trabajo serio, constante y estratégico, así como de una vinculación internacional sólida (…) y fortalecida gracias al respaldo y colaboración continua de la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Hoy, Querétaro se posiciona a la vanguardia internacional en materia de profesionalización policial”, subrayó.

El titular de la Unidad para la Atención de Delitos Transnacionales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Víctor Hernández Picazo, mencionó que estos días formativos constituyeron un esfuerzo multidisciplinario cuyo objetivo es enviar un mensaje claro de que la impunidad no tiene cabida. De igual manera, agradeció al Gobierno de Querétaro por facilitar sus instalaciones para el desarrollo de estos trabajos.

La gerente de Programas y Profesionalización Policial de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y de Aplicación de la Ley de la Embajada de Estados Unidos en México, Yvette Marquez-Perkins, refirió que la asistencia exterior de los Estados Unidos es una herramienta de compromiso estratégico. Explicó que está diseñada para hacer de USA una nación más segura, fuerte y próspera; además de apoyar a los países colaboradores a construir instituciones sólidas y autosuficientes.

“El entrenamiento que ustedes concluyen el día de hoy fortalece la capacidad de sus instituciones para localizar, identificar y detener a delincuentes de alto riesgo generando resultados concretos para la seguridad pública. Reconocemos que la seguridad duradera se construye con profesionalismo, integridad y respeto al Estado de Derecho”, afirmó.

Yvette Marquez-Perkins convocó a las y los graduados a sentirse orgullosos de este logro; indicó que con ello asumen nuevas responsabilidades y un mayor compromiso de servir con ética, profesionalismo y dedicación. Los Estados Unidos, dijo, valoran esta cooperación con México y reafirman su convicción con una asistencia en materia de seguridad orientada a resultados y que genere beneficios reales para ambos países.

En el marco de la ceremonia se entregaron 40 constancias a elementos policiales que concluyeron el curso. De ellos, 15 son de INTERPOL México, 15 de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y 10 de la Policía Estatal de Querétaro. Con esta capacitación, en los últimos cuatro años 270 policías estatales han sido formados por agencias policiales de élite.