Desmantelan palenque clandestino en Tiripetío, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Febrero de 2026 a las 10:50:09

Morelia, Mich., a 13 de febrero de 2026.–

La tranquilidad de la noche del jueves fue abruptamente interrumpida por un contundente operativo de la Guardia Civil, que logró desmantelar e inhabilitar un palenque clandestino que operaba en la sombra en la tenencia de Tiripetío, a escasos metros de la salida a Pátzcuaro.

Fueron vecinos alarmados quienes alertaron a las autoridades sobre actividades sospechosas que se desarrollaban en el lugar, donde presuntamente se realizaban eventos ilegales que ponían en riesgo a los asistentes y a la población en general.

Fue así como, en una acción rápida y estratégica, los elementos policíacos irrumpieron en el sitio, ordenando el desalojo inmediato de las personas presentes. Sin oponer resistencia, los asistentes abandonaron el lugar ante la presencia de las fuerzas de seguridad.

Una vez despejada la zona, las autoridades aseguraron el inmueble y procedieron a su inhabilitación, poniendo fin a un foco de riesgo que operaba de manera clandestina y fuera de la ley.

Gracias a esta intervención, se evitó que este tipo de actividades continuaran desarrollándose, reforzando la seguridad y el orden en la región.