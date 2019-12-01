Choque entre autobús de pasajeros y tractocamión deja 4 muertos Sonora

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Febrero de 2026 a las 12:57:10

Sonoyta, Sonora, a 13 de febrero 2026.- El choque entre un autobús de pasajeros y un tractocamión dejó un saldo de al menos cuatro personas sin vida y 25 lesionados en una carretera estatal de Sonora.

De acuerdo con los primeros informes, el incidente vial se desarrolló la madrugada del 13 de febrero a la altura del kilómetro 118 de la carretera 118 de la carretera Sonoyta-Caborca.

Según medios locales, la unidad de transporte de pasajeros de la línea Tufesa chocó por alcance contra la parte posterior de un vehículo pesado.

El impacto provocó daños severos en la estructura frontal de la unidad de pasajeros, donde se concentraron las víctimas fatales.

Al lugar se movilizó personal de la Cruz Roja, bomberos y Protección Civil del municipio de Santa Ana y otros aledaños.

Por su parte, la Guardia Nacional División Caminos cerró parcialmente la circulación para facilitar las maniobras de las grúas y los trabajos de los peritos forenses.