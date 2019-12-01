Muere bebé de 8 meses por sarampión en Chihuahua; suman 17 los fallecidos por esta enfermedad en la entidad

Muere bebé de 8 meses por sarampión en Chihuahua; suman 17 los fallecidos por esta enfermedad en la entidad
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Septiembre de 2025 a las 18:47:53
Chihuahua, Chihuahua, a 5 de septiembre de 2025.- El día de hoy, el estado de Chihuahua dio a conocer que se confirmó la muerte de un bebé rarámuri de apenas 8 meses de edad, por sarampión, quien era originario de Urique, confirmando que el menor no contaba con vacunación.

Con este deceso la lista de fallecidos por sarampión en el estado de Chihuahua aumentó a 17 en total, indicando que los contagios acumulados hasta la fecha son 4 mil 112, desde que inició el brote en febrero pasado.

De las 17 muertes registradas en la entidad, 13 corresponden a indígenas rarámuri, tres corresponden a menonitas y un fallecimiento le corresponde a un menor de edad mixteco.

Ante esto, la Secretaría de Salud indicó que ha reforzado la vacunación contra el sarampión en los municipios de la región serrana, siendo los principales afectados de esta enfermedad, aplicando al menos 22 mil 911 vacunas principalmente en niños menores de 10 años de edad.

 

 

