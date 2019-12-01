Muere bebé al intentar cruzar la frontera a Estados Unidos con su madre

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Octubre de 2025 a las 10:12:45

Mexicali, Baja California, 5 de octubre de 2025. La Fiscalía General del Estado de Baja California, en coordinación con autoridades de Estados Unidos, investiga la muerte de un bebé que perdió la vida luego de que su madre intentara cruzar la frontera en busca de ayuda médica.

Los hechos ocurrieron el pasado 30 de septiembre entre Mexicali y Calexico, cuando una joven de 25 años llegó a la garita con su hijo en brazos para solicitar atención médica en territorio estadounidense.

De acuerdo con los primeros reportes, personal de la garita y policías de Calexico auxiliaron a la mujer y al menor, pero el bebé murió poco después.

“Cruzó esta señora, al parecer con un bebé de un año y dos meses, muy pequeño, por problemas de salud, para que fuera atendido en Estados Unidos y falleció de aquel lado de la frontera”, informó la fiscal de Baja California, María Elena Andrade Ramírez.

La mujer, identificada como Garette Esperanza L., explicó que su hijo estaba gravemente enfermo, por lo que decidió intentar cruzar hacia Estados Unidos para buscar atención médica urgente.