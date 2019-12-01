Muere bebé al intentar cruzar la frontera a Estados Unidos con su madre

Muere bebé al intentar cruzar la frontera a Estados Unidos con su madre
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Octubre de 2025 a las 10:12:45
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Mexicali, Baja California, 5 de octubre de 2025. La Fiscalía General del Estado de Baja California, en coordinación con autoridades de Estados Unidos, investiga la muerte de un bebé que perdió la vida luego de que su madre intentara cruzar la frontera en busca de ayuda médica.

Los hechos ocurrieron el pasado 30 de septiembre entre Mexicali y Calexico, cuando una joven de 25 años llegó a la garita con su hijo en brazos para solicitar atención médica en territorio estadounidense.

De acuerdo con los primeros reportes, personal de la garita y policías de Calexico auxiliaron a la mujer y al menor, pero el bebé murió poco después.

“Cruzó esta señora, al parecer con un bebé de un año y dos meses, muy pequeño, por problemas de salud, para que fuera atendido en Estados Unidos y falleció de aquel lado de la frontera”, informó la fiscal de Baja California, María Elena Andrade Ramírez.

La mujer, identificada como Garette Esperanza L., explicó que su hijo estaba gravemente enfermo, por lo que decidió intentar cruzar hacia Estados Unidos para buscar atención médica urgente.

 

 

Noventa Grados
Más información de la categoria
En Morelia, Michoacán aseguran más de 525 dosis de estupefacientes
Hombre fallece en hospital de Morelia tras ser baleado en Villas del Pedregal
FGR investiga extracción ilegal de óxido férrico en mina de Arcelor Mittal en Michoacán
Capturan en Sonora a presunto homicida de un hombre, crimen ocurrido en Michoacán
Más información de la categoria
Accidente en juegos mecánicos irregulares deja cuatro lesionados en Celaya; aplicarán sanción a empresa responsable
Abandonan tres cadáveres con marcas de violencia sobre carretera federal en Morelos
La obra de Ciudad Judicial de Zamora se retomará en 2026 con 50% menos recursos: Gama Coria
Muere bebé al intentar cruzar la frontera a Estados Unidos con su madre
Comentarios