La obra de Ciudad Judicial de Zamora se retomará en 2026 con 50% menos recursos: Gama Coria

La obra de Ciudad Judicial de Zamora se retomará en 2026 con 50% menos recursos: Gama Coria
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Octubre de 2025 a las 10:37:06
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 6 de octubre de 2025. El magistrado presidente del Poder Judicial de Michoacán, Hugo Alberto Gama Coria, declaró que se retomará la construcción de la Ciudad Judicial de Zamora, en un trabajo conjunto con el Gobierno del Estado y producto de un buen manejo de los recursos públicos asignados a la institución. Lo anterior, en el marco de la inauguración de la Sala Colegiada Civil y la Sala Unitaria Penal de la Región Zamora.

Gama Coria señaló que inicialmente la obra se había proyectado con una inversión aproximada de 100 millones de pesos y, luego de estas semanas de arduo trabajo, el Órgano de Administración Judicial ha tomado determinaciones que permitirán que se concluya con menos del 50% del recurso.

El resultado será una Ciudad Judicial con oficinas austeras y funcionales donde se brinde una justicia oportuna, eficaz, transparente y cercana a la ciudadanía. “Estamos conscientes que tenemos la responsabilidad de cumplirle a la gente”, afirmó el magistrado presidente.

Por su parte, Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador del estado, aseguró que en 2026 se concluirá la obra porque las y los ciudadanos de esta región merecen una justicia cercana.

“Tenemos que facilitar el trabajo a los juzgadores y que quien acuda tenga espacios dignos y modernos. Toda esta región de Zamora y Jacona merece justicia”, concluyó.

Noventa Grados
Más información de la categoria
En Morelia, Michoacán aseguran más de 525 dosis de estupefacientes
Hombre fallece en hospital de Morelia tras ser baleado en Villas del Pedregal
FGR investiga extracción ilegal de óxido férrico en mina de Arcelor Mittal en Michoacán
Capturan en Sonora a presunto homicida de un hombre, crimen ocurrido en Michoacán
Más información de la categoria
Accidente en juegos mecánicos irregulares deja cuatro lesionados en Celaya; aplicarán sanción a empresa responsable
Abandonan tres cadáveres con marcas de violencia sobre carretera federal en Morelos
La obra de Ciudad Judicial de Zamora se retomará en 2026 con 50% menos recursos: Gama Coria
Muere bebé al intentar cruzar la frontera a Estados Unidos con su madre
Comentarios