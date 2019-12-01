La obra de Ciudad Judicial de Zamora se retomará en 2026 con 50% menos recursos: Gama Coria

Morelia, Michoacán, 6 de octubre de 2025. El magistrado presidente del Poder Judicial de Michoacán, Hugo Alberto Gama Coria, declaró que se retomará la construcción de la Ciudad Judicial de Zamora, en un trabajo conjunto con el Gobierno del Estado y producto de un buen manejo de los recursos públicos asignados a la institución. Lo anterior, en el marco de la inauguración de la Sala Colegiada Civil y la Sala Unitaria Penal de la Región Zamora.

Gama Coria señaló que inicialmente la obra se había proyectado con una inversión aproximada de 100 millones de pesos y, luego de estas semanas de arduo trabajo, el Órgano de Administración Judicial ha tomado determinaciones que permitirán que se concluya con menos del 50% del recurso.

El resultado será una Ciudad Judicial con oficinas austeras y funcionales donde se brinde una justicia oportuna, eficaz, transparente y cercana a la ciudadanía. “Estamos conscientes que tenemos la responsabilidad de cumplirle a la gente”, afirmó el magistrado presidente.

Por su parte, Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador del estado, aseguró que en 2026 se concluirá la obra porque las y los ciudadanos de esta región merecen una justicia cercana.

“Tenemos que facilitar el trabajo a los juzgadores y que quien acuda tenga espacios dignos y modernos. Toda esta región de Zamora y Jacona merece justicia”, concluyó.