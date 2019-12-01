Hombre fallece en hospital de Morelia tras ser baleado en Villas del Pedregal

Hombre fallece en hospital de Morelia tras ser baleado en Villas del Pedregal
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Octubre de 2025 a las 12:32:14
Morelia, Michoacán, a 6 de octubre 2025.- Mientras recibía atención médica en un nosocomio de la capital del estado de Michoacán, el hombre que fue atacado a balazos la noche del domingo en el fraccionamiento Villas del Pedregal, perdió la vida.

Como se diera a conocer en este medio de comunicación, la noche del domingo en la esquina de las calles Circuito 1 y Cerrada Primera de Octava, un hombre fue atacado a balazos.

Como resultado del hecho el individuo fue llevado a un hospital en donde perdió la vida.

Hechos anteriores que ya son materia de investigación por parte de las autoridades correspondientes.

