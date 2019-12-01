Accidente en juegos mecánicos irregulares deja cuatro lesionados en Celaya; aplicarán sanción a empresa responsable

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Octubre de 2025 a las 12:39:01

Celaya, Guanajuato, 6 de octubre del 2025.- Poco antes de las 11 de la noche del domingo, un juego mecánico se desprendió durante una festividad en la colonia Santa Teresita de Celaya, Guanajuato, dejando cuatro personas lesionadas.

El director de Protección Civil, Salomón Ocampo Mendoza, confirmó que el evento operaba sin autorización y que la empresa responsable cubrirá los gastos médicos de los afectados.

“Tuvimos un incidente donde uno de los juegos mecánicos tuvo una falla en su operación; se desprendieron los pernos que sostenían el carro en movimiento y eso provocó que saliera proyectado”, explicó el funcionario.

De acuerdo con el reporte, ocho personas se encontraban en el juego al momento del percance.

“Cuatro resultaron lesionadas, tres fueron trasladadas en ambulancia y una más por sus familiares. Dos de ellas presentaron fracturas en extremidades inferiores”, detalló Ocampo.

El titular de Protección Civil indicó que la fiesta fue organizada sin permisos de ninguna dependencia municipal, lo que constituye una operación irregular.

“Esta festividad no estaba regulada, no había permiso por parte de ninguna autoridad. La gente del lugar decía no saber quién la organizó”, precisó.

Ocampo Mendoza informó que los juegos fueron retirados del sitio y que se levantaron las actas correspondientes tanto por parte de Protección Civil como de Fiscalización, además de que la empresa enfrentará una multa que podría alcanzar los 40 mil pesos.

“Sí va a aplicar una sanción. En este caso va directo al responsable del juego por falta de medidas de seguridad”, puntualizó.

El funcionario confirmó que la empresa presentó un seguro vigente, lo que permitió que los lesionados fueran atendidos en un hospital privado.

“Nos presentaron su seguro del juego y por eso los pacientes fueron trasladados a un nosocomio particular para su atención”, añadió.

Finalmente, Ocampo Mendoza recordó que toda festividad que incluya juegos mecánicos, venta de alcohol o cierres de calles debe contar con autorización municipal.

“Primero se solicita la factibilidad ante la Comisión de Gobierno, y después deben pasar por todas las dependencias: fiscalización, tránsito, policía y protección civil. Solo así se garantiza la seguridad de los asistentes”, concluyó.