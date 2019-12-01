Capturan en Sonora a presunto homicida de un hombre, crimen ocurrido en Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Octubre de 2025 a las 11:31:29
Zitácuaro, Michoacán, 6 de octubre del 2025.- Salomón “N”, quien es señalado de su posible participación en el homicidio de un hombre, cometido en el municipio de Hidalgo, en el año 2010, fue aprehendido en el estado de Sonora en una acción coordinada entre las fiscalías de ambas entidades.

Al respecto se informó que con base en las investigaciones de la Fiscalía Regional de Zitácuaro, el 11 de diciembre del año referido, José Carmen C., asistió a una fiesta en la localidad de San Antonio Villalongín cuando fue atacado por el investigado y un acompañante. En el transcurso de la agresión, el hombre recibió un disparo de arma de fuego en la cabeza, que le ocasionó la muerte.

El agente del Ministerio Público, tras realizar las diligencias, estableció la posible participación de Salomón “N” en el delito y solicitó una orden de aprehensión en su contra, la cual fue otorgada. 

El ahora detenido fue ubicado en el estado de Sonora, donde se encontraba evadiendo la acción de la justicia, por lo que, con apoyo de autoridades de aquella entidad se cumplimentó el mandato judicial, trasladándolo ante esta Fiscalía Regional para presentarlo ante el órgano jurisdiccional que habrá de resolver su situación jurídica.

