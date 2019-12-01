Abandonan tres cadáveres con marcas de violencia sobre carretera federal en Morelos

Abandonan tres cadáveres con marcas de violencia sobre carretera federal en Morelos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Octubre de 2025 a las 10:46:50
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Yautepec, Morelos, a 6 de octubre 2025.- Los cadáveres de tres hombres fueron abandonas a la orilla de la carretera federal Cuernavaca-Cuautla, a la altura del municipio de Yautepec, en el estado de Morelos.

De acuerdo con los primeros reportes, los cuerpos de las víctimas estaban tirados en el tramo denominado “Cañón de Lobos” y se encontraban atados de pies y manos, y con sellos de violencia.

Cabe señalar que la localización de los cadáveres se da luego de la aparición de un video de hombres armados en el que mencionan la participación de políticos vinculados a la delincuencia.

Entre los nombres citados se encuentra el diputado federal de Morena, Agustín Alonso Gutiérrez, y el alcalde Cuautla, Jesús Corona Damián.

Según información no oficial, una de las víctimas viste camisa roja, sin pantalones ni zapatos, otro viste pantalón de mezclilla con una bolsa atada a la cintura y tenis de color negro. La tercera víctima trae camisa negra y pants del mismo color, sin zapatos.

Noventa Grados
Más información de la categoria
En Morelia, Michoacán aseguran más de 525 dosis de estupefacientes
Hombre fallece en hospital de Morelia tras ser baleado en Villas del Pedregal
FGR investiga extracción ilegal de óxido férrico en mina de Arcelor Mittal en Michoacán
Capturan en Sonora a presunto homicida de un hombre, crimen ocurrido en Michoacán
Más información de la categoria
Accidente en juegos mecánicos irregulares deja cuatro lesionados en Celaya; aplicarán sanción a empresa responsable
Abandonan tres cadáveres con marcas de violencia sobre carretera federal en Morelos
La obra de Ciudad Judicial de Zamora se retomará en 2026 con 50% menos recursos: Gama Coria
Muere bebé al intentar cruzar la frontera a Estados Unidos con su madre
Comentarios