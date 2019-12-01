Abandonan tres cadáveres con marcas de violencia sobre carretera federal en Morelos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Octubre de 2025 a las 10:46:50

Yautepec, Morelos, a 6 de octubre 2025.- Los cadáveres de tres hombres fueron abandonas a la orilla de la carretera federal Cuernavaca-Cuautla, a la altura del municipio de Yautepec, en el estado de Morelos.

De acuerdo con los primeros reportes, los cuerpos de las víctimas estaban tirados en el tramo denominado “Cañón de Lobos” y se encontraban atados de pies y manos, y con sellos de violencia.

Cabe señalar que la localización de los cadáveres se da luego de la aparición de un video de hombres armados en el que mencionan la participación de políticos vinculados a la delincuencia.

Entre los nombres citados se encuentra el diputado federal de Morena, Agustín Alonso Gutiérrez, y el alcalde Cuautla, Jesús Corona Damián.

Según información no oficial, una de las víctimas viste camisa roja, sin pantalones ni zapatos, otro viste pantalón de mezclilla con una bolsa atada a la cintura y tenis de color negro. La tercera víctima trae camisa negra y pants del mismo color, sin zapatos.