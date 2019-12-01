FGR investiga extracción ilegal de óxido férrico en mina de Arcelor Mittal en Michoacán

Lázaro Cárdenas, Michoacán, 6 de octubre de 2025. La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Michoacán, inició una carpeta de investigación contra quien o quienes resulten responsables por el aprovechamiento ilícito de bienes nacionales, tras detectarse la extracción ilegal de óxido férrico en una mina propiedad de Arcelor Mittal.

De acuerdo con el expediente, la denuncia fue presentada por el apoderado legal de la siderúrgica, quien informó que un grupo de personas extrae y aprovecha material mineral del lote Las Truchas, en el municipio de Lázaro Cárdenas, sin contar con permiso o concesión autorizada por la empresa, lo que representa un detrimento patrimonial en perjuicio de la Federación.

La Fiscalía Federal en Michoacán continúa con la integración de la indagatoria para reunir los datos de prueba necesarios y proceder contra los responsables del aprovechamiento ilícito de recursos que pertenecen a la Nación.

Asimismo, la FGR recordó que el Centro de Denuncia y Atención Ciudadana (CEDAC) de la Dirección General de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad mantiene abiertos sus canales de atención a la ciudadanía, a través del correo vua.michoacan@fgr.org.mx y los teléfonos 443 322 5920 y 443 322 5936.