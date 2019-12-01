En Morelia, Michoacán aseguran más de 525 dosis de estupefacientes

Morelia, Michoacán, a 6 de octubre 2025.- Como resultado de la cumplimentación de una orden de cateo girada por un Juez de Control, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto, aseguraron más de 525 dosis de diversos estupefacientes.

Sobre el particular se informó que en seguimiento a investigaciones relacionadas con delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, personal de la Policía de Investigación dio cumplimiento a una orden de cateo en un domicilio ubicado sobre la avenida Los Metales, en el referido fraccionamiento.

Durante la diligencia se aseguraron dos bolsas de plástico que contenían sustancia granulosa con características propias de la metanfetamina y una bolsa con vegetal verde con características similares a la marihuana; con un peso equivalente a 537.5 dosis de metanfetamina y 25.4 dosis de marihuana.

En el operativo, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional brindaron apoyo con labores de seguridad perimetral, a fin de garantizar el adecuado desarrollo de las acciones.

Los indicios asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente, que continuará con las investigaciones a efecto de resolver lo que conforme a derecho corresponda.