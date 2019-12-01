Muere atropellado en Tequisquiapan, Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Agosto de 2025 a las 11:23:37
Tequisquiapan, Querétaro, 28 de agosto del 2025.- Esta mañana un hombre perdió la vida, luego de ser atropellado, en el cruce de las carreteras de las carreteras estatales 200 y 120, en el municipio de Tequisquiapan.

Fue en la salida al municipio de Ezequiel Montes, en donde la persona fue embestida por un auto marca Nissan, tipo Tsuru, el cual se retiró del lugar.

Tras el accidente, se dio parte a los servicios de emergencias, quienes al llegar, confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales, por lo que se procedió a dar parte a las autoridades.

La zona fue acordonada y se dio parte al personal de la Fiscalía General del Estado, para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.


