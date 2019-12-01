Muere atropellado en Paseo 5 de Febrero de Querétaro 

Muere atropellado en Paseo 5 de Febrero de Querétaro 
Muere atropellado en Paseo 5 de Febrero de Querétaro 
Muere atropellado en Paseo 5 de Febrero de Querétaro 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Septiembre de 2025 a las 10:54:17
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, 28 de septiembre del 2025.- Una persona perdió la vida, luego de ser atropellada, sobre carriles centrales de Paseo 5 de Febrero, a la altura de la zona industrial Benito Juárez en la ciudad de Querétaro.

Fue a escasos 50 metros de un puente peatonal, en donde la persona intentó cruzar la vialidad, sin embargo, fue alcanzado por los vehículos, lo que ocasionó que perdiera la vida.

Al lugar acudieron paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), quienes al llegar, confirmaron quema persona ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada por elementos de la Policía Estatal, quienes esperaron el arribo de los servicios periciales, para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Ola de violencia en la frontera Michoacán – Colima: amanecen con un dron cargado con explosivos, tras balaceras y quema de vehículos
A tiros lo privan de la vida en la colonia La Piedad de Querétaro 
Camioneta cae dentro del dren de Bolaños en Querétaro
Pedro “N”, Aarón “N” y Rafael “N” procesados por intento de homicidio contra fuerzas de seguridad en Irapuato
Más información de la categoria
Gobierno de Bedolla reducirá más del 50% la deuda pública, estima Luis Navarro
Ola de violencia en la frontera Michoacán – Colima: amanecen con un dron cargado con explosivos, tras balaceras y quema de vehículos
Todo listo para el Cuarto Informe de Gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla en Michoacán; destaca no endeudamiento y obras de modernización, aunque la inseguridad es el reto pendiente
Lluvias históricas dejan graves inundaciones en Iztapalapa y otras alcaldías de CDMX
Comentarios