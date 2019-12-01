Muere atropellado en Paseo 5 de Febrero de Querétaro 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Septiembre de 2025 a las 10:54:17

Querétaro, Querétaro, 28 de septiembre del 2025.- Una persona perdió la vida, luego de ser atropellada, sobre carriles centrales de Paseo 5 de Febrero, a la altura de la zona industrial Benito Juárez en la ciudad de Querétaro.

Fue a escasos 50 metros de un puente peatonal, en donde la persona intentó cruzar la vialidad, sin embargo, fue alcanzado por los vehículos, lo que ocasionó que perdiera la vida.

Al lugar acudieron paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), quienes al llegar, confirmaron quema persona ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada por elementos de la Policía Estatal, quienes esperaron el arribo de los servicios periciales, para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.