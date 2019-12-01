Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 21 de Noviembre de 2026 a las 08:42:01

El Marqués, Querétaro, a 21 de noviembre 2026.- importante movilización de servicios de emergencias y elementos policiales, se registró, en un bordo, ubicado en la localidad de Santa María Begoña, El Marqués, en donde se reportó el ahogamiento de una persona.

De inmediato, se movilizaron analistas de Protección Civil del municipio de El Marqués, para confirmar el reporte, el cual se corroboró a su llegada.

Tras confirmarse la muerte, elementos de la Policía Municipal de El Marqués, acordonó la zona, y posteriormente dio parte al personal de la Fiscalía General del Estado para tomar conocimiento.

Una vez en el lugar, se realizaron las diligencias correspondientes y al término, el personal de la unidad del Servicio Médico Forense, realizó el levantamiento del cuerpo, para trasladarlo a la morgue.