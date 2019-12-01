Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Noviembre de 2026 a las 07:19:40

Guasave, Sinaloa, a 21 de noviembre 2026.- Autoridades de seguridad federal confirmaron la detención de Fausto Isidro "N", alias “El Chapo Isidro”, identificado como un criminal de alto perfil que opera principalmente en Sinaloa.

A través de un comunicado, se detalló que el arresto se llevó a cabo la noche del 20 de noviembre durante un operativo en el municipio de Guasave.

La intervención de los uniformados provocó la respuesta violenta por parte de integrantes del crimen organizado.

En ese sentido, se suscitaron enfrentamientos armados, sobrevuelos de helicópteros, quema de vehículos y múltiples narcobloqueos en tramos carreteros como la carretera federal México 15 y “La Costera”.

“El Chapo Isidro” es señalado por México y Estados Unidos, de ser uno de los principales líderes del narcotráfico en el norte de Sinaloa y cabecilla de una facción vinculada a los Beltrán Leyva.

Cabe destacar que era el único mexicano dentro de la lista de los 10 fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y ofrecían una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que llevara a su captura.