Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Noviembre de 2026 a las 23:56:12

*¡Guasave bajo fuego! Una violenta jornada de enfrentamientos armados, vehículos incendiados y un impresionante despliegue de fuerzas federales sembró el miedo entre habitantes de este municipio sinaloense. Mientras circulan versiones sobre la presunta captura de un importante líder criminal, crece la incertidumbre sobre el saldo de la operación.

Guasave, Sin., a 20 de noviembre de 2026. — Lo que parecía una noche de viernes cualquiera se convirtió en una jornada de tensión y angustia para cientos de familias, luego de que una serie de hechos violentos rompieran la tranquilidad de distintas comunidades de Guasave, en medio de un operativo militar y de seguridad federal.

El estruendo de las ráfagas, la presencia de helicópteros militares y los vehículos incendiados encendieron las alarmas entre la población, mientras corporaciones federales desplegaban un operativo de seguridad de grandes proporciones.

Ráfagas y pánico: Guasave vive horas de incertidumbre

Los primeros reportes de violencia surgieron en la zona de Guasavito y Callejones de Guasavito, donde habitantes alertaron sobre intensas detonaciones y movimientos de unidades de seguridad.

Conforme avanzaron las horas, las alertas se extendieron hacia otros sectores del municipio, incluyendo las inmediaciones del malecón y zonas cercanas al río Sinaloa.

La situación obligó a las autoridades municipales a pedir a la ciudadanía que permaneciera resguardada y evitara acercarse a los puntos donde se desarrollaban las operaciones.

¡El cielo también retumbó! Helicópteros militares entran en acción

Uno de los episodios que más inquietud provocó fue la presencia de aeronaves militares sobre el municipio.

Videos difundidos en redes sociales mostraron helicópteros sobrevolando distintos sectores, mientras se escuchaban ráfagas de las ametralladoras.

La magnitud del operativo alimentó las especulaciones sobre la identidad de los presuntos objetivos de las autoridades.

Sin embargo, hasta el momento no existe una explicación oficial completa sobre el desarrollo de las acciones aéreas ni sus resultados.

¡Carreteras bloqueadas y vehículos en llamas!

La violencia también alcanzó importantes vías de comunicación.

Se reportaron unidades incendiadas, obstáculos sobre carreteras y objetos ponchallantas en distintos puntos de la región, incluyendo afectaciones a la carretera México 15 y la autopista La Costera.

Los incidentes provocaron preocupación entre automovilistas y transportistas, mientras las autoridades recomendaban evitar desplazamientos innecesarios.

La tensión incluso llegó al ámbito deportivo: el encuentro entre Algodoneros de Guasave y Venados de Mazatlán fue interrumpido, y personas que se encontraban en el estadio permanecieron resguardadas por seguridad.

Bombazo en medio del operativo: ¿Cayó el Chapo Isidro?

En medio de la intensa movilización federal surgió una versión que elevó todavía más la atención sobre lo ocurrido en Guasave.

Reportes señalaron la presunta detención de Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, identificado por autoridades estadounidenses como un importante objetivo relacionado con el narcotráfico.

La posibilidad de su captura desató numerosas reacciones y especulaciones sobre el verdadero alcance de la operación.

¡Máxima tensión! Autoridades confirman agresión contra fuerzas federales

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa confirmó que personal federal fue agredido, situación que derivó en un despliegue coordinado de corporaciones de seguridad.

Mientras tanto, los habitantes enfrentaron horas de incertidumbre ante la falta de un balance definitivo de los enfrentamientos.

Guasave en vilo: una noche que sacudió a Sinaloa

Las imágenes de vehículos incendiados, los reportes de disparos y la movilización militar convirtieron a Guasave en el centro de la atención nacional.

Mientras las autoridades esclarecen los hechos, permanece una prioridad: proteger a la población civil y restablecer las condiciones de seguridad.