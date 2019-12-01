Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Noviembre de 2026 a las 23:30:59

Arteaga, Mich., a 20 de noviembre de 2026.— Un presunto integrante del grupo delictivo Los Caballeros Templarios fue detenido por elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, luego de un enfrentamiento armado registrado en la localidad de Las Cañas, perteneciente al municipio de Arteaga.

Los hechos ocurrieron cuando efectivos de ambas corporaciones realizaban recorridos de vigilancia y reconocimiento terrestre como parte de las acciones de seguridad desplegadas en esta región de Michoacán.

Durante el operativo, los uniformados fueron sorprendidos por civiles armados que abrieron fuego en su contra, por lo que repelieron la agresión y se desató un intercambio de disparos.

Tras controlar la situación, las fuerzas federales lograron detener a uno de los presuntos agresores, quien, según los primeros informes, estaría relacionado con la organización criminal conocida como Los Caballeros Templarios.

En el lugar, el personal militar y de la Guardia Nacional aseguró un arma larga, 10 cargadores, 174 cartuchos útiles, una camioneta Jeep de color negro y diverso equipo táctico, presuntamente utilizado por los involucrados en la agresión.

El detenido, junto con el armamento, vehículo y demás objetos decomisados, fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR), instancia encargada de integrar la carpeta de investigación correspondiente y determinar su situación jurídica.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad del capturado ni han precisado si existen otras personas involucradas en estos hechos.

Las investigaciones continuarán para establecer las circunstancias del ataque y esclarecer la presunta relación del detenido con el grupo delictivo señalado.