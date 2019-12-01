*Luis Mario asegura que el 18 de noviembre intentaron matarlo en las tierras que reclama desde 2018. Su abogado impugna una escritura de 1953 y su perito afirma que los documentos de una distribuidora ubican el terreno a ocho kilómetros de la huerta. En la misma zona, civiles organizados y agresivos han intentado impedir que tomen posesión.

Tacámbaro, Mich., a 20 de noviembre de 2026. Don Mario dice que oyó cómo alentaban a la gente a matarlo y prometían hacerse cargo de lo que ocurriera. Era el miércoles 18 de noviembre y, según su relato, se encontraba en las tierras que lleva años intentando recuperar. Hoy pide protección para él y su familia. "Ya no sé qué hacer”, dijo al describir el daño físico y moral que atribuye al conflicto.

Luis Mario afirma que compró el inmueble en 2014, que litiga por recuperarlo desde 2018 y que desde 2020 ha tenido dificultades para entrar a las huertas. Reclama cerca de 400 hectáreas y se presentó en los estudios de Noventa Grados acompañado de su abogado y de un perito, quienes ante las autoridades han presentado los documentos y planos con los que acredita que es el legítimo propietario. En su entrevista señaló a Ramiro García Sandoval y a Jesús Manuel Doddoli Fragoso al relatar las amenazas que asegura haber recibido. Dijo que trató de llegar a un acuerdo y que la respuesta fue que ellos tenían la tierra y que lo matarían si insistía en recuperarla. La titularidad del inmueble sigue en litigio.

Pedradas, un bloqueo y una vida en riesgo

Ese miércoles, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó que la Guardia Civil intervino en Cerro de María, en la tenencia de Yoricostio, a solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR). Según el parte difundido el día 19, unas 100 personas bloquearon el acceso a una huerta, cuatro trabajadores fueron agredidos a pedradas y dos camionetas particulares resultaron dañadas. Los agentes sacaron a los trabajadores del lugar.

Del otro lado, grupos de choque de La Pitaya, La Cofradía y El Copitero buscaron impedir el ingreso al predio los días 13 y 14 de noviembre, del predio de Don Mario. Los violentos también agredieron a las corporaciones de seguridad que iban a proteger a los propietarios y trabajadores.

La escritura de 1953 y el terreno que el perito ubica a ocho kilómetros

Carlos, abogado de Don Mario, sostiene que los documentos con los que García Sandoval, Doddoli y la distribuidora Frucam respaldan su posesión derivan de una escritura de 1953 vinculada a un juicio testamentario de la familia Rentería. Según el abogado, la protocolización se atribuye al licenciado J. Carmen Maldonado. La defensa pidió que se consultara al Archivo de Notarías y, de acuerdo con Carlos, el Archivo informó que Maldonado nunca fue titular de la Notaría Pública número 35 de Tacámbaro. La defensa considera apócrifa la escritura y promueve un juicio civil de nulidad en Morelia.

El perito contratado por Don Mario afirma que las coordenadas de los documentos de Frucam apuntan a un sitio ubicado a unos ocho kilómetros del terreno que reclama su cliente. Dice que la escritura atribuida a García Sandoval describe una fracción dentro del predio en disputa, aunque sus coordenadas llevan a otro lugar. En cuanto a Doddoli, asegura que los documentos que revisó carecen de coordenadas.

La decisión de la FGR que precedió al choque

Según el abogado, la FGR aseguró el predio en 2025, tras reportes de personas armadas. Carlos afirma que el Ministerio Público entregó inicialmente el terreno a García Sandoval y a Frucam sin comprobar que sus documentos correspondieran a la superficie entregada. Sostiene que el 12 de noviembre de 2026 se revocó la medida anterior y el resguardo pasó a Luis Mario.

En un oficio del 12 de noviembre, MOR-EIL-E1C3-2115/2026, ligado a la carpeta FED/MICH/MLM/0002091/2026 se hizo una solicitud de peritaje en ingeniería y arquitectura. La SSP confirmó después que la Guardia Civil actuó a petición de la FGR.

Los nombres detrás de la disputa

Ramiro García Sandoval tenía actividad aguacatera registrada en El Copitero antes del conflicto. En 2022, un padrón de la certificadora Metrocert lo registró como operador de 51.2 hectáreas de aguacate Hass orgánico, repartidas en cinco huertas. García Sandoval sería trabajador del Ayuntamiento igual que su hijo Ramiro García Suárez.

El nombre de Ramón Raudel Campos Murillo, extesorero de Tacámbaro, aparece en dos señalamientos distintos. El 15 de noviembre, denunciantes señalaron a García Sandoval y a Doddoli como participantes en un episodio que impidió el acceso a una huerta, y atribuyeron a Campos su respaldo. El día 18, testimonios anónimos acusaban al extesorero de coordinar cortes sin autorización con apoyo de policías municipales y de un grupo delictivo. Campos, quien renunció a la Tesorería en 2024, reapareció este noviembre en un acto del PT en respaldo a Raúl Morón.

Don Mario pide que se revisen sus escrituras y que se investiguen las amenazas que denuncia. La FGR tiene dos preguntas concretas que responder sobre su intervención: a quién entregó el resguardo y qué le permitió hacer en la huerta. Mientras el juicio civil sigue abierto, queda por esclarecer quién amenazó a Luis Mario y qué medidas se han tomado para protegerlo.