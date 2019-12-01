Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 21 de Noviembre de 2026 a las 08:35:08

Querétaro, Querétaro, a 21 de noviembre 2026.- Cerca de las 06:00 horas, se registró, un aparatoso accidente entre dos vehículos, sobre Calzada de Los Arcos, el cual dejó solo daños materiales.

Fue en la intersección con avenida Circunvalación, en donde uno de los vehículos involucrados, se pasó el semáforo en rojo, lo que ocasionó el incidente.

De acuerdo a la información en el lugar, el conductor del auto que protagonizó el accidente, se encontraba bajo los efectos del alcohol, por lo que, al llegar, fue puesto a disposición de la autoridad.

Servicios de emergencias que arribaron a la zona del accidente, realizaron la valoración de las persona involucradas, afortunadamente, ninguna, presentó heridas graves.

Elementos de la Policía Municipal de Querétaro, acudieron a realizar el abanderamiento y tomar conocimiento del accidente, el cual dejó importantes daños materiales.