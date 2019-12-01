Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Noviembre de 2026 a las 08:49:31

Guasave, Sinaloa, a 21 de noviembre 2026.- La Secretaría de la Defensa Nacional confirmó que, junto a Fausto Isidro “N”, mejor conocido como “El Chapo Isidro”, también fueron detenidos Germán “N”, alias Serafín, identificado como segundo al mando de una organización criminal de Guasave y a José “N”, el presunto operador financiero del grupo.

Además, la dependencia federal señaló que los tres sospechosos ya fueron trasladados a la Ciudad de México, en donde los entregaron a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

Previamente, Defensa resaltó que la captura de “El Chapo Isidro” representa un golpe a una de las principales organizaciones de narcotráfico y se logró con "la coordinación entre organismos de inteligencia" de la institución armada mexicana y de instancias de los Estados Unidos, en el marco de la cooperación bilateral.

Según las autoridades Fausto Isidro “N”, se convirtió en el líder del Cártel de Guasave, luego de formar parte del Cártel de los hermanos Beltrán Leyva, y de traficar armas y droga de manera independiente.