Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Noviembre de 2026 a las 08:19:46

Ciudad de México, a 21 de noviembre 2026.- La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), reveló que la detención de Fausto Isidro N, alias “Chapo Isidro”, en Guasave, Sinaloa, se concretó mediante la coordinación de organismos de inteligencia de México y Estados Unidos.

Además, detalló que en el operativo participó la Unidad de Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional, también conocida como “Lobos”, así como la del Ejército Mexicano, denominada “Murciélagos”, quienes contaron con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

Por otra parte, la dependencia federal agregó que, junto con “El Chapo Isidro” cayeron Germán ‘N’, alias “Serafín”, señalado como segundo al mando de la organización, y José ‘N’, identificado como operador financiero del grupo delictivo.

Se detalló que la operación se desarrolló en tres fases, que incluyeron el arribo al área por distintas vías terrestres, el establecimiento de un dispositivo de seguridad para concretar las capturas y la evacuación de los detenidos hacia la Ciudad de México, en una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana.