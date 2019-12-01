Motociclista pierde la vida tras impactarse contra camión de plataforma en Celaya, Guanajuato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Noviembre de 2026 a las 20:14:46

Celaya, Guanajuato, 5 de noviembre de 2026.- El casco de un motociclista quedó sobre la plataforma de un camión luego de que este se impactara contra la unidad y perdiera la vida casi de manera instantánea, durante la noche de este jueves.

Minutos antes de las 19:00 horas, se reportó al sistema de emergencias 911 un choque sobre la avenida Manuel J. Clouthier, a la altura de la colonia Los Álamos.

De manera extraoficial trascendió que el conductor del camión de plataforma salía de la avenida Cisne para incorporarse con dirección al cruce con San José de Guanajuato, cuando el motociclista se impactó en la parte trasera, quedando su cuerpo y el vehículo debajo de la unidad pesada.

Elementos de Tránsito, Policía Vial y paramédicos acudieron al sitio. Estos últimos confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales. La zona fue acordonada y ambos carriles del Eje Clouthier fueron bloqueados, lo que generó intensa carga vehicular.

El conductor del camión fue presentado ante el Ministerio Público mientras se realizan las averiguaciones correspondientes. Por su parte, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la práctica de la necropsia de ley.