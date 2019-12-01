Detienen en Tarímbaro a sujeto por almacenamiento y reproducción de contenido de abuso infantil

Morelia, Michoacán, 5 de noviembre de 2026.- Como parte de la estrategia de combate a los delitos que atentan contra la infancia y la dignidad humana, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Joel Amaury “N”, presunto responsable del delito de trata de personas en su modalidad de explotación sexual, en la hipótesis de almacenamiento y transmisión de pornografía infantil.

Sobre el particular se informó que la reproducción del contenido ilícito fue detectada en los municipios de Morelia y Tarímbaro por el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC, por sus siglas en inglés), organismo internacional que reportó el hecho a la Guardia Nacional a través de la Dirección General Científica.

Derivado de dicha alerta, la dependencia federal presentó la denuncia correspondiente ante la Unidad de Investigación de Delitos de Trata de Personas, adscrita a la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos y Libertad de Expresión de la FGE.

Durante el desarrollo de las investigaciones, personal de la institución recabó y aportó datos de prueba contundentes que permitieron establecer la posible participación de Joel Amaury “N” en los hechos, por lo que se solicitó el mandato judicial ante el Juez de Control.

Tras ser obtenido el recurso, agentes de la FGE ejecutaron la orden de aprehensión correspondiente, por lo que el detenido fue puesto a disposición de la autoridad competente a efecto de que sea resuelta su situación jurídica conforme a derecho.