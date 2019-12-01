Mantenimiento en carril de Tres Puentes provocará cortes a la circulación este viernes en Morelia

Mantenimiento en carril de Tres Puentes provocará cortes a la circulación este viernes en Morelia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Noviembre de 2026 a las 19:13:14
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Morelia, Michoacán, 5 de noviembre de 2026.- El Ayuntamiento de Morelia informó que este viernes 6 de noviembre se realizarán trabajos de mantenimiento en el puente ubicado a la altura de la colonia Tres Puentes, por lo que habrá afectaciones a la circulación durante algunas horas.

De acuerdo con el aviso, las labores se llevarán a cabo de las 09:30 a las 12:30 horas, en el sentido que va de avenida Pedregal hacia el monumento a Lázaro Cárdenas.

Durante ese periodo permanecerá cerrado uno de los carriles, por lo que se recomienda a los automovilistas tomar precauciones al circular por la zona.

Asimismo, las autoridades pidieron atender las indicaciones viales y utilizar rutas alternas para evitar retrasos mientras se realizan los trabajos.

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