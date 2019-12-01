Motociclista pierde la vida en laterales de la autopista federal 57

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 20 de Septiembre de 2025 a las 13:57:01
Querétaro, Querétaro, a 20 de septiembre 2025.- Este sábado, servicios de emergencias y elementos policiales, acudieron a carriles laterales de la autopista federal 57 Querétaro-San Luis Potosí, en donde un motociclista perdió la vida, luego de chocar con una camioneta.

Fue a la altura de la colonia Las Rosas, en la delegación de Santa Rosa Jáuregui, en dirección a San Luis Potosí, en donde el motociclista se impactó contra la camioneta, por el presunto exceso de velocidad en el que transitaba, lo que ocasionó que al caer a la cinta asfáltica, perdiera la vida. 

A la zona acudieron los servicios de emergencias, quienes al llegar, confirmaron que el motociclista, ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada por elementos de la Policía Municipal de Querétaro, y esperaron el arribo de los servicios periciales, para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

