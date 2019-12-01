Sin reclamar cadáver del homicida de Carlos Manzo: FGE 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2025 a las 14:24:08

Uruapan, Michoacán, 4 de noviembre del 2025.- De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán, el cuerpo del, señalado, como autor material del asesinato del edil Carlos Manzo, permanece en las instalaciones del Semefo, sin ser reclamado por sus deudos.

Al respecto se informó que el cuerpo de quien sería Osvaldo Gutiérrez Vázquez, alias “El Cuate”, quien fue abatido después de que disparara en contra de Carlos Manzo, no ha sido reclamado por sus familiares.

Así mismo se indicó que se reirá que se presenten ante la representación social sus deudos con la finalidad de determinar su origen, y otras situaciones que son investigadas para esclarecer el crimen.

Lo anterior, se espera, aportará más datos a la carpeta de investigación y permitirá establecer posibles conexiones con algún grupo delictivo relacionado con el homicidio del presidente municipal.