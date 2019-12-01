No queremos que muera un michoacano más, el Plan Federal es una burla para el estado: Armando Tejeda Cid

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2025 a las 17:19:20

Ciudad de México, a 4 de noviembre de 2025.- En Michoacán, como en todo el país exigimos justicia y seguridad, con estrategias claras, efectivas y contundentes, afirmó Armando Tejeda Cid, diputado federal por el Partido Acción Nacional (PAN).

Durante rueda de prensa, acompañado por las y los legisladores federales del PAN, Armando Tejeda enfatizó que el Plan para Michoacán por la Paz y la Justicia presentado por la Federación carece de realidad para desarrollarse y mejorar las condiciones que se viven en la entidad.

Indicó que este plan es improvisado, no va acompañado de un presupuesto, ni estrategias que permitan implementarlo.

“Es una improvisación total, ayer le echaban la culpa a un presidente de la República, y hoy nos contestan con más militarización, sin metas, objetivos, sin presupuesto. No entienden que por ahí no es”.

El legislador michoacano explicó que ante los retos que deben ser asumidos de manera inmediata y con responsabilidad, el Partido Acción Nacional propone un plan integral con 10 puntos como base:

1. Seguridad municipal prioritaria para dar elementos a los alcaldes.

2. Impulsar y mejorar la educación en todos los niveles.

3. Garantizar el acceso a la salud y medicinas para toda la población.

4. Fortalecer la economía, la generación de empleos y el rescate del campo.

5. Plan de desarrollo social y urbano.

6. Plan de cultura y recreación.

7. Atención de jóvenes con más oportunidades de desarrollo.

8. Derechos Humanos y Justicia.

9. ⁠El rescate del tejido social y la familia.

10. Participación de la sociedad en estos programas que buscan paz y justicia.

Armando Tejeda reiteró que Michoacán no puede permitirse improvisar, por lo que exigió a la Federación emprender acciones reales que garanticen la seguridad, la justicia y el desarrollo que las familias merecen.