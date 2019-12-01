Se reúne viuda de Carlos Manzo con Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2025 a las 16:58:32

Ciudad de México, a 4 de noviembre de 2025.- Grecia Quiroz García, viuda del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, arribó la tarde de este martes a Palacio Nacional.

Quiroz García llegó al recinto a bordo de una camioneta color gris, donde sostuvo una reunión con la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Además, para su llegada y su salida, había un gran despliegue de seguridad, por lo que estuvo acompañada de elementos de la Guardia Nacional.

Este sería el primer encuentro presencial entre la esposa de Carlos Manzo y la jefa del Ejecutivo, después de que el edil fuera privado de la vida durante el Festival de las Velas la Noche de Muertos en su municipio.

Dicho crimen ha conmocionado a nivel nacional e internacional, e incluso se han realizado diversas movilizaciones para pedir justicia por el homicidio del alcalde.