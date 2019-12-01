Tras noche de protestas en Apatzingán, Michoacán, aparecen una adolescente muerta y dos heridos en clínicas del centro: policías con tenis y tablas habrían intervenido

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2025 a las 14:15:14

Apatzingán, Mich., a 4 de noviembre de 2025.- La tensión que ha marcado las últimas horas en Apatzingán escaló de manera trágica la noche del lunes, cuando una adolescente de aproximadamente 16 años murió por impacto de arma de fuego y dos hombres ingresaron heridos de bala a distintas clínicas de la zona centro, apenas horas después de que ciudadanos reportaran la llegada de policías vestidos de civil, portando tablas, palos y piedras, para dispersar las protestas que se desarrollaban en la ciudad.

Una menor de 16 años fallece tras ingresar a una clínica

De acuerdo con el informe oficial de la Guardia Civil, a las 22:33 horas del 3 de noviembre se recibió un reporte sobre una joven herida por proyectil de arma de fuego, quien fue trasladada a la Clínica Da Vinci, en la colonia Las Palmas.

Al arribar, los agentes confirmaron el deceso de la menor, identificada únicamente como Nicol, de aproximadamente 16 años. La Fiscalía Regional inició las diligencias correspondientes, aunque hasta el momento no se ha informado la circunstancia exacta en la que recibió el disparo.

Dos hombres heridos también por arma de fuego

Minutos después, a las 22:50 horas, dos hombres fueron reportados como lesionados por arma de fuego. Ambos fueron atendidos en la zona centro: uno en la Clínica La Luz y otro en un centro hospitalario cercano.

Los lesionados fueron identificados como Jesús Yasmani B., de 40 años, agricultor, con heridas en la mano izquierda y la pantorrilla izquierda; y Jonathan M., de 32 años, también agricultor, con lesión por proyectil en la costilla derecha.

Ambos permanecen estables.

Señalamientos ciudadanos: policías con tenis ingresaron a controlar la protesta con palos, tablas y piedras

Durante la noche, habitantes de la zona centro difundieron testimonios sobre la presencia de grupos policiales que —según las denuncias— llegaron vestidos con ropa civil, tenis y portando palos y tablas, presuntamente para disolver a los manifestantes que permanecían en las calles tras días de protestas por la violencia en la región.

Vecinos reportaron también el lanzamiento de piedras y el uso de fuerza física. Hasta ahora, la autoridad estatal no ha emitido una postura que confirme o desmienta la participación de estos elementos ni el tipo de operativo desplegado.

Una ciudad en tensión tras días de protestas

Apatzingán vive desde el fin de semana un ambiente de agitación social tras las manifestaciones derivadas de los asesinatos del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y del líder limonero Bernardo Bravo, hechos que han detonado movilizaciones simultáneas en varios municipios de la región.

Aunque las protestas habían iniciado de manera pacífica, en Apatzingán derivaron en episodios de confrontación, incendios y daños en edificios públicos. La ausencia de información clara por parte del gobierno estatal y municipal ha alimentado la percepción de caos y descontrol.

Exigen esclarecer si los hechos de violencia están relacionados

La aparición casi simultánea de una adolescente fallecida y dos ciudadanos heridos a pocas cuadras del centro histórico ha generado preocupación entre organizaciones civiles y habitantes, quienes demandan que las autoridades esclarezcan si estos hechos están vinculados con los operativos de contención registrados la misma noche.