Rendirá Grecia Quiroz protesta como alcaldesa sustituta de Uruapan este miércoles

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2025 a las 19:25:24

Morelia, Michoacán, a 4 de noviembre de 2025.- Grecia Quiroz García, viuda del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, rendirá protesta este miércoles 5 de noviembre como presidenta municipal sustituta ante el Congreso del Estado de Michoacán.

El evento se realizará en una sesión extraordinaria convocada a las 14:30 horas.

Según la orden del día, la sesión tendrá como único punto de lectura, discusión y votación del dictamen con proyecto de decreto que designa a la nueva edil y cerrará con su toma de protesta.

Fue durante este martes que después de que el Congreso recibió la notificación oficial sobre la ausencia definitiva de Carlos Manzo, el documento se turnó de inmediato a la Comisión de Gobernación, la cual dictaminó la propuesta como favorable, para que se dé continuidad administrativa y gobernabilidad.

Cabe resaltar que la tarde de este día, Quiroz García se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional, aunque hasta el momento se desconoce de qué hablaron.

El alcalde Carlos Manzo Rodríguez, perdió la vida durante un ataque armado que se registró durante la Noche de Muertos en el Festival de las Velas.