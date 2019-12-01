Se registra explosión en bodega clandestina de hidrocarburo en Hidalgo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2025 a las 22:24:37

Tepetitlán, Hidalgo, a 4 de noviembre de 2025.- Una fuerte explosión se registró en una bodega clandestina, donde supuestamente se almacenaba hidrocarburo de procedencia ilícita en Tepetitlán, Hidalgo.

Los hechos ocurrieron en la localidad de San Mateo La Curva, a donde se movilizaron bomberos y personal de Protección Civil.

Los vecinos, fueron los que alertaron a las autoridades, después de que se escuchara un fuerte estruendo, seguido de un incendio y una gran columna de humo negro, la cual era visible a varios kilómetros a la redonda.

Según información de las autoridades, la bodega se encontraba en las inmediaciones de una refaccionaria, lugar en el que fueron encontradas rejillas metálicas y bidones de plástico usados presuntamente para almacenar el combustible que habría sido ordenado de ductos de Pemex.

Tras sofocar el fuego, los cuerpos de emergencia acordonaron el área y solicitaron el apoyo de personal ministerial federal, para que se encargaran de las primeras investigaciones, al ser un hecho relacionado con hidrocarburo.