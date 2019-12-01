Cae joven sospechoso de embestir a madre e hija con un auto robado en Hermosillo, Sonora

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2025 a las 14:10:23
Hermosillo, Sonora, a 4 de noviembre 2025.- Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora capturó a un joven identificado como José Roberto “N”, de 18 años, presunto responsable en los delitos de posesión de vehículo robado, lesiones agravadas y abandono de personas, contra una mujer y su hija de tres años.

De acuerdo con información oficial, el pasado 20 de octubre, alrededor de las 19:30 horas, el imputado conducía un vehículo Hyundai Sonata, modelo 2006, color negro, con reporte de robo vigente desde el 18 de septiembre 2025.

Asimismo, mientras el sospechoso circulaba por el bulevar Santa Inés, entre las calles San Miguel y San Federico, de la colonia Villa Verde, el automóvil atropelló a dos personas. Momentos después el conductor abandonó el vehículo y se dio a la fuga.

La mujer resultó con fractura expuesta de fémur izquierdo, lesión que le ocasionó la pérdida de su extremidad inferior izquierda y una incapacidad mayor a 15 días en sanar; en tanto la niña de tres años, hija de la lesionada, presentó laceraciones en distintas partes del cuerpo, con lesiones que tardan menos de 15 días en sanar, según especificó la autoridad estatal.

Noventa Grados
